В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°
В столице сегодня будет тепло.
Погода в Киеве 15 сентября будет теплой, температура днем до +26°.
"Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер северо-западный, до 3,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 19:10.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +25°.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Луцке ночью +12°, днем +26°, солнечно.
- В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +26°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +27°.
- В Хмельницком солнечно, ночью +12°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет облачно, без осадков, ночью +13°, днем +26°.
- В Черновцах во вторник без осадков, ночью +13°, днем +27°, ясно.
- В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +13°...+27°.
- В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +11°, днем +27°.
- В Черкассах ночью +11°, днем +26°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +15°...+25°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +29°, ясно, без осадков.
- В Николаеве сегодня будет по-летнему жарко без осадков, ночью +14°, днем +30°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.
- В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +11°...+22°.
- В Харькове облачно, температура ночью +11°, днем +24°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.
- В Симферополе во вторник переменная облачность, +15°...+26°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.
Прогноз погоды в Украине
- Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидется теплая и солнечная погода.
- На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.
- По предварительному прогнозу, дожди вернутся в Украину в четверг, 17 сентября.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +13°
- Днепр+28°... +12°
- Донецк+26°... +10°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+26°... +12°
- Кропивницкий+27°... +10°
- Луганск+26°... +11°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+26°... +12°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+26°... +12°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+27°... +11°
- Харьков+24°... +11°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+26°... +12°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+25°... +10°
- Черновцы+26°... +12°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+17 °
Влажность:70 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:51
Закат19:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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