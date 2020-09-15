В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 15 сентября будет теплой, температура днем до +26°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер северо-западный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 19:10.

Погода в Украине

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +25°.

Во Львове во вторник будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Луцке ночью +12°, днем +26°, солнечно.

В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +26°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +27°.

В Хмельницком солнечно, ночью +12°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно, без осадков, ночью +13°, днем +26°.

В Черновцах во вторник без осадков, ночью +13°, днем +27°, ясно.

В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +13°...+27°.

В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +11°, днем +27°.

Погода в Украине на 15 сентября / УНИАН

В Черкассах ночью +11°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +15°...+25°.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +29°, ясно, без осадков.

В Николаеве сегодня будет по-летнему жарко без осадков, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.

В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +11°...+22°.

В Харькове облачно, температура ночью +11°, днем +24°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.

В Симферополе во вторник переменная облачность, +15°...+26°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.

В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине