В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

08:30, 15 сентября 2020
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В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 15 сентября будет теплой, температура днем до +26°.

"Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер северо-западный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 19:10.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +25°.
  • Во Львове во вторник будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +26°, солнечно.
  • В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +26°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +27°.
  • В Хмельницком солнечно, ночью +12°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет облачно, без осадков, ночью +13°, днем +26°. 
  • В Черновцах во вторник без осадков, ночью +13°, днем +27°, ясно.
  • В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +13°...+27°.
  • В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +11°, днем +27°.
Погода в Украине на 15 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 15 сентября / УНИАН
  • В Черкассах ночью +11°, днем +26°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +15°...+25°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +28°. 
  • В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +29°, ясно, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня будет по-летнему жарко без осадков, ночью +14°, днем +30°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.
  • В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +11°...+22°.
  • В Харькове облачно, температура ночью +11°, днем +24°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.
  • В Симферополе во вторник переменная облачность, +15°...+26°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +26°. 
В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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