В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22°
В столице сегодня буде прохладно.
Погода в Киеве 14 августа будет прохладной, температура днем до +22°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Маковея
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 20:20.
Погода в Украине
Погода в Украине 14 августа будет прохладной. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что на праздник Маковея, 14 августа, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
- Винница+23°... +9°
- Днепр+23°... +10°
- Донецк+24°... +9°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+27°... +11°
- Киев+21°... +9°
- Кропивницкий+22°... +8°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+26°... +11°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+20°... +10°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+19°... +9°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+25°... +10°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+21°... +10°
- Чернигов+20°... +6°
- Черновцы+26°... +14°