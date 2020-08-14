В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22°

08:30, 14 августа 2020
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В столице сегодня буде прохладно.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / ua.depositphotos.com
Погода в Киеве сегодня будет прохладной / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 14 августа будет прохладной, температура днем до +22°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Маковея

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 20:20.

Погода в Украине

Погода в Украине 14 августа будет прохладной. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.

Погода в Украине на 14 августа / УНИАН
Погода в Украине на 14 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +27°.

В Киеве 14 августа без осадков / фото УНИАН
В Киеве 14 августа без осадков / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что на праздник Маковея, 14 августа, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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