На юго-востоке местами могут быть небольшие дожди.

Суббота в Украине будет пасмурной, местами с прояснениями, но теплой. 25 января по всей стране ожидается плюсовая температура, местами воздух прогреется до +5°...+7°, а на юге вообще будет до +11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет облачная погода, но с прояснениями. Тепло тут распределится неравномерно. В Волынской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается около +3°...+4°. На Прикарпатье и в Закарпатской области воздух прогреется до +5°...+7°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет пасмурно, местами - с прояснениями. Осадков тут не ожидается, а столбики термометров в течение дня покажут +3°...+5°.

Видео дня

Жителей востока страны сегодня ждет пасмурная погода, но без существенных осадков. Тут будет холоднее всего, +2°...+4°.

В центральных областях тоже будет пасмурно, но с прояснениями. Температура днем от +3° до +6°. Без существенных осадков.

Жителей юга Украины ждет облачная погода, местами - с прояснениями. В Запорожской области покапают небольшие дожди. Температура днем тут будет самой высокой в стране, +5°...+9°, а в Крыму потеплеет до +11°.

25 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: