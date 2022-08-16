На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.

На среду, 17 августа, по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, по данным синоптиков, по всей стране ожидаются грозы, а в некоторых областях - еще и мощные дожди.

"17 августа днем в Украине грозы, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, сегодня мощная ливень затопил Одессу. Из-за ливня в городе временно приостановили движение части трамваев и троллейбусов. Местные жители сообщали о затоплении улиц. Местами уровень воды достигал колена и даже выше.

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