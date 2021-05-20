Осадки обойдут столицу стороной.

В пятницу, 21 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +8°.

Весь день будет время от времени будет выглядывать солнце.

Ожидается ветер со скоростью до 3,4 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Народные приметы 21 мая

21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

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Автор: Елена Пилипчак