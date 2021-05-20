Завтра в столице временами будет солнечно / фото УНИАН (Владислав Мусиенко)
В пятницу, 21 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +8°.
Весь день будет время от времени будет выглядывать солнце.
Ожидается ветер со скоростью до 3,4 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Народные приметы 21 мая
21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".
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