Настоящая зима в Киеве: синоптики рассказали, когда закончится снегопад (фоторепортаж)
Коммунальщики продолжают расчищать тротуары и дороги.
По прогнозам синоптиков, осадки в Киеве продлятся до вечера 29 января.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем канале в Telegram.
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"524 работника бригад по ручной уборке очищают и обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные переходы и лестницы", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Киеве на 29 января от Натальи Диденко
Завтра, 29 января, в Украине ожидается снег, гололедица, порывистый ветер и дальнейшее похолодание. Снег ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области.
Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и юга, будут идти снег и мокрый снег.
"А вот завтра днем в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся. На востоке днем осадки - только на Харьковщине, вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3° до +2°, на крайнем юге +3°...+6°.
Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается -2°...-9°, а в ночь на субботу, на 30 января, похолодание усилится.
В Киеве завтра будет периодически снежить, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица.
Ближайшей ночью уже в столице мороз, -5°...-7°, завтра днем ожидается 0°...-2°.
- Винница-1°... -6°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев0°... -6°
- Кропивницкий+1°... -5°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк-1°... -6°
- Львов0°... -4°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса0°... -5°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы0°... -7°