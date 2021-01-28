Настоящая зима в Киеве: синоптики рассказали, когда закончится снегопад (фоторепортаж)

Коммунальщики продолжают расчищать тротуары и дороги.

По прогнозам синоптиков, осадки в Киеве продлятся до вечера 29 января.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем канале в Telegram.

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"524 работника бригад по ручной уборке очищают и обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные переходы и лестницы", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Киеве на 29 января от Натальи Диденко

Завтра, 29 января, в Украине ожидается снег, гололедица, порывистый ветер и дальнейшее похолодание. Снег ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области.

Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и юга, будут идти снег и мокрый снег.

"А вот завтра днем в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся. На востоке днем осадки - только на Харьковщине, вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3° до +2°, на крайнем юге +3°...+6°.

Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается -2°...-9°, а в ночь на субботу, на 30 января, похолодание усилится.

В Киеве завтра будет периодически снежить, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица.

Ближайшей ночью уже в столице мороз, -5°...-7°, завтра днем ожидается 0°...-2°.