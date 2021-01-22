Наводнение в Британии: появились фото последствий стихии

На северо-западе страны из-за шторма Christoph произошло наводнение.

Северо-запад Англии затопило / фото REUTERS

Сильное наводнение произошло на северо-западе Англии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, британский регион затопило после шторма Christoph.

Из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать сотни людей.

Обильные дожди и снегопады стали причиной того, что реки в районах городов Манчестер и Ливерпуль наполнились водой.

В пострадавший от стихии регион уже приехал премьер-министр Британии.

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