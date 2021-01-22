Наводнение в Британии: появились фото последствий стихии
На северо-западе страны из-за шторма Christoph произошло наводнение.
Сильное наводнение произошло на северо-западе Англии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Британия готовится к наводнению: эвакуированы тысячи жителей (фото)
Как отмечается, британский регион затопило после шторма Christoph.
Из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать сотни людей.
Обильные дожди и снегопады стали причиной того, что реки в районах городов Манчестер и Ливерпуль наполнились водой.
В пострадавший от стихии регион уже приехал премьер-министр Британии.
В Британии целый регион затопило после шторма – сотни людей пришлось эвакуировать
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