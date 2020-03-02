В Киеве завтра без осадков, днем температура до +14°

17:00, 2 марта 2020
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / фото УНИАН
В Киеве завтра потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 марта в Киеве без осадков, температура днем до +14°.

Погода на неделю: в Украине потеплеет до +23° (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:42.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#потепление
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