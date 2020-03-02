В Киеве завтра без осадков, днем температура до +14°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 марта в Киеве без осадков, температура днем до +14°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет до +23° (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:42.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Ногами кверху: Тина Кароль в замысловатых позах устроила эротическое шоу на сцене Нацотбора на Евровидение (фото)
Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+6°... +2°
- Симферополь+11°... +6°
- Сумы+6°... +2°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+15°... +2°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:68 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:24 %
Восход:06:39
Закат18:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей