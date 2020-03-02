В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +9°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +9°.
В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется снеголавинная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный, до 6,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 17:37.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +14°.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +2°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+10°... 0°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+7°... +3°
- Кировоград+8°... 0°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+10°... +3°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+11°... +6°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+8°... +3°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+14°... +4°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:71 %
Давление:756 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:23 %
Восход:06:39
Закат18:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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