В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +9°

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 17:37.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +14°.

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