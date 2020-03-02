В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +9°

08:30, 2 марта 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +9°.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется снеголавинная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 17:37.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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