В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

Погода в Киеве сегодня не изменится.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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