В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков
Погода в Киеве сегодня не изменится.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +6°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 4,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -3°
- Днепр+8°... -2°
- Донецк+8°... -4°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+9°... -4°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+7°... -3°
- Херсон+9°... -2°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+5°... -2°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-4 °
Влажность:38 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:06:44
Закат18:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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