В Киеве завтра без осадков, днем температура +11°
Вечером в столице до +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
Потепление, сильный ветер и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 17:32.
Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Украине местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+5°... +1°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... +3°
- Запорожье+8°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+8°... +4°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+13°... +4°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:80 %
Давление:750 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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