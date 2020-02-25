В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до +7
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 25 февраля
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:53, а зайдет в 17:30.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
"Что вы творите?!": Комаровский записал обращение к украинцам из-за реакции на прибытие эвакуированных из Китая (видео)
Погода в Украине
- Винница+4°... +1°
- Днепр+7°... +2°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... +2°
- Запорожье+7°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кировоград+7°... 0°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+8°... +5°
- Николаев+9°... +4°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+7°... +2°
- Ровно+5°... +3°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+14°... +3°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:84 %
Давление:750 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей