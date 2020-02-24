В Киеве завтра будет пасмурно, температура до +7

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:53, а зайдет в 17:30.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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