В Киеве завтра будет пасмурно, температура до +7
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет до +15°, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:53, а зайдет в 17:30.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+5°... -3°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+10°... -2°
- Одесса+11°... -1°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+8°... -2°
- Чернигов+5°... -4°
- Черновцы+8°... -1°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-2 °
Влажность:61 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:49
Закат17:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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