Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +7° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.
На западе Украины местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Хитер Антон со всех сторон. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона - морозно будет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... -2°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+8°... -1°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+5°... 0°
- Херсон+10°... -2°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+6°... 0°