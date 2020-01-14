Более 60 человек погибли в Кашмире в результате схода лавин

14:33, 14 января 2020
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Пакистан накрыли снегопады.

Снегопад в Пакистане / REUTERS
Снегопад в Пакистане / REUTERS

В результате схода лавин в жилых районах в контролируемой Пакистаном части Кашмира погиб 61 человек.

В России семь человек погибли в результате схода лавины

Десятки домов, транспортных средств и магазинов также были повреждены в результате лавин, оползней и других инцидентов, связанных с непогодой, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

Напомним, семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.

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Теги: #снег#Пакистан#лавина
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