Более 60 человек погибли в Кашмире в результате схода лавин

Пакистан накрыли снегопады.

Снегопад в Пакистане / REUTERS

В результате схода лавин в жилых районах в контролируемой Пакистаном части Кашмира погиб 61 человек.

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Десятки домов, транспортных средств и магазинов также были повреждены в результате лавин, оползней и других инцидентов, связанных с непогодой, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Напомним, семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.