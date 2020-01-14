Более 60 человек погибли в Кашмире в результате схода лавин
Пакистан накрыли снегопады.
В результате схода лавин в жилых районах в контролируемой Пакистаном части Кашмира погиб 61 человек.
В России семь человек погибли в результате схода лавины
Десятки домов, транспортных средств и магазинов также были повреждены в результате лавин, оползней и других инцидентов, связанных с непогодой, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Напомним, семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.
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