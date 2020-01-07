Снег все же будет: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в январе и феврале
По данным синоптика, температура в январе 2020 года ожидается чуть выше среднестатистической нормы.
Снегопады еще придут в Украину, несмотря на аномально теплую зиму. Однако последствия глобального потепления можно наблюдать уже сейчас.
Синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 ч
Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык, передает «Обозреватель». По его прогнозу, снежные периоды в январе-феврале 2020 года будут кратковременными.
"Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде", – отметил Билык.
"Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным", – уточнил он.
По данным синоптика, температура в январе 2020 года ожидается чуть выше среднестатистической нормы.
"2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории", – напомнил Билык.
Он обратил внимание, что летние температуры также были аномально высокими: в Украине рекордным месяцем стал июнь, а в Европе – июль.
"Мы можем убедиться, что глобальное потепление действительно существует. Мы уже его чувствуем", – констатировал специалист.
- Винница+1°... -7°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+2°... -6°
- Запорожье+2°... -5°
- Ивано-Франковск+2°... -8°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград-1°... -7°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+1°... -6°
- Одесса+1°... -4°
- Полтава-1°... -6°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь0°... -7°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+2°... -6°
- Хмельницкий0°... -8°
- Черкассы0°... -5°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы-1°... -8°