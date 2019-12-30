Погода на 31 декабря: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет в центре.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +5°.
На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +3°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.
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- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -7°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+4°... -6°
- Ивано-Франковск+4°... -6°
- Киев+2°... -3°
- Кировоград+2°... -5°
- Луганск+2°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+5°... -5°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+1°... -8°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+3°... -9°
- Херсон+5°... -6°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+3°... -5°