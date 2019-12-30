Погода на 31 декабря: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 30 декабря 2019
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Теплее всего будет в центре.

В Украине завтра пройдет мокрый снег / УНИАН
В Украине завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +5°.

На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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