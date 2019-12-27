Синоптики предупредили о гололеде и тумане в Украине

Туман ожидается в восточных областях.

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В пятницу, 27 декабря, в западных областях Украины ожидается гололедица, в восточных - туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 декабря в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица, утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.