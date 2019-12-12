В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°
Погода в Киеве сегодня не изменится.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Киеве без осадков, температура до +4°.
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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер юго-восточный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -1°
- Киев+4°... -1°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+5°... +1°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-5 °
Влажность:63 %
Давление:768 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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