В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°

08:30, 12 декабря 2019
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Погода в Киеве сегодня не изменится.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Киеве без осадков, температура до +4°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер юго-восточный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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