Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год

10:51, 20 ноября 2019
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"Погода будет замечательной. Потому что главное - праздничное настроение", - говорят синоптики.

На Новый год в Украине будет морозно / Фото УНИАН
На Новый год в Украине будет морозно / Фото УНИАН

В ближайшие дни погода в Украине будет облачной и туманной, а вот на новогодние и рождественские праздники придет настоящая зима.

Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на зиму

Засыплет ли украинцев снегом, сделав атмосферу праздников еще уютнее, пока неизвестно, в одном можно быть уверенными: "Погода будет замечательной. Потому что главное - праздничное настроение", - цитирует синоптиков ТСН.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что 31 декабря в Украине будет морозно, однако снега не будет.

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы.

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Теги: #погода
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