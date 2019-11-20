Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год
"Погода будет замечательной. Потому что главное - праздничное настроение", - говорят синоптики.
В ближайшие дни погода в Украине будет облачной и туманной, а вот на новогодние и рождественские праздники придет настоящая зима.
Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на зиму
Засыплет ли украинцев снегом, сделав атмосферу праздников еще уютнее, пока неизвестно, в одном можно быть уверенными: "Погода будет замечательной. Потому что главное - праздничное настроение", - цитирует синоптиков ТСН.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что 31 декабря в Украине будет морозно, однако снега не будет.
Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы.
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