Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Видимость составляет 200-500 м.
Сегодня, 10 ноября, в Украине из-за тумана ожидается ухудшение видимости на дорогах.
Погода в Киеве установила два температурных рекорда
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в Украине в первой половине дня 10 ноября - туман. Видимость составляет 200-500 м.
Напомним, согласно данным Погода УНИАН, в Украине в это воскресенье ожидается тепло и почти без осадков. В Киеве сегодня переменная облачность, +9°... +18°.
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