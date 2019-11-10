Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Видимость составляет 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS

Сегодня, 10 ноября, в Украине из-за тумана ожидается ухудшение видимости на дорогах.

Читайте такЖЕ Погода в Киеве установила два температурных рекорда

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Украине в первой половине дня 10 ноября - туман. Видимость составляет 200-500 м.

Напомним, согласно данным Погода УНИАН, в Украине в это воскресенье ожидается тепло и почти без осадков. В Киеве сегодня переменная облачность, +9°... +18°.