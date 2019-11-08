Погода в Киеве установила два температурных рекорда
6 ноября температура в Киеве поднялась до +19,4°.
В среду, 6 ноября, в Киеве было установлено два температурных рекорда.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 6 ноября после полудня столбик термометра поднялся до +19,4°, что на 2,4° выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.
А среднесуточная температура воздуха в столице составила +13,5°, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня 2013 года.
Напомним, на выходных в Украине будет тепло и почти без осадков.
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