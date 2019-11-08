Погода в Киеве установила два температурных рекорда

14:05, 8 ноября 2019
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6 ноября температура в Киеве поднялась до +19,4°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 6 ноября, в Киеве было установлено два температурных рекорда.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 6 ноября после полудня столбик термометра поднялся до +19,4°, что на 2,4° выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.

А среднесуточная температура воздуха в столице составила +13,5°, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня 2013 года.

Напомним, на выходных в Украине будет тепло и почти без осадков.

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Теги: #Киев#погода#рекорд
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