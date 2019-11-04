В Киеве сегодня без осадков, температура до +17°

В столице сегодня потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, 4 ноября в Киеве без осадков, температура до +17°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер южный и юго-восточный, до 7,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 16:44.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

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