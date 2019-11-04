В Киеве сегодня без осадков, температура до +17°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 ноября в Киеве без осадков, температура до +17°.
Синоптики подвели итоги теплого и сухого октября в Киеве
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер южный и юго-восточный, до 7,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 16:44.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 ноября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.
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- Днепр+16°... +10°
- Донецк+8°... +4°
- Житомир+16°... +9°
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- Ивано-Франковск+19°... +3°
- Киев+17°... +11°
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- Львов+18°... +6°
- Николаев+18°... +13°
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- Ровно+18°... +7°
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- Тернополь+18°... +6°
- Харьков+11°... +10°
- Херсон+20°... +13°
- Хмельницкий+17°... +7°
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- Чернигов+13°... +10°
- Черновцы+20°... +7°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-1 °
Влажность:67 %
Давление:761 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:40
Закат17:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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