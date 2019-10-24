В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°

08:30, 24 октября 2019
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / the-city.kiev
В Киеве сегодня без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Киеве без осадков, температура до +17°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +10°. Ветер юго-западный, до 1,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:51.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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