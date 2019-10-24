В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Киеве без осадков, температура до +17°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +10°. Ветер юго-западный, до 1,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:51.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +8°
- Днепр+14°... +8°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+19°... +7°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+15°... +10°
- Луганск+17°... +8°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+15°... +10°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+14°... +7°
- Ровно+21°... +7°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+15°... +11°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+4 °
Влажность:67 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:28
Закат18:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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