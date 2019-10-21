В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков

08:30, 21 октября 2019
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В столице сегодня сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 октября в Киеве без осадков, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°.

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Теги: #Киев#погода
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