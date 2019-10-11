В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

08:30, 11 октября 2019
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Вечером в столице до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Киеве без осадков, температура до +15°.

Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 18:17.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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