В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°
Вечером в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в Киеве без осадков, температура до +15°.
Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный, до 4,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 18:17.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +6°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+14°... +7°
- Запорожье+15°... +5°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+13°... +6°
- Луцк+14°... +9°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+19°... +7°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+15°... +8°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+18°... +6°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+17°... +5°
- Чернигов+14°... +6°
- Черновцы+18°... +5°
Виргиния, США
+ 12 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:57 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:14
Закат18:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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