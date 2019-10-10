Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине

12:58, 10 октября 2019
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Похолодание ожидается 22-24 октября.

Теплая погода в Украине продлится долго / УНИАН
Теплая погода в Украине продлится долго / УНИАН

Потепление, которое началось в Украине с 10 октября, продлится долго.

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Об этом рассказал начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида "Обозревателю".

"Потепление уже началось с сегодняшнего дня, оно будет продолжаться и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом. В этот период максимальные дневные температуры могут достигать 20 градусов, а на юге даже 25 градусов", - сказал он.

По словам Кульбиды, 22-24 октября в Украину с северо-запада Европы придет волна холодного воздуха. В эти дни похолодает до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях.

Напомним, во вторник, 8 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже 0º - до -0,3 º.

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Теги: #погода#потепление
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