Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине
Похолодание ожидается 22-24 октября.
Потепление, которое началось в Украине с 10 октября, продлится долго.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Об этом рассказал начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида "Обозревателю".
"Потепление уже началось с сегодняшнего дня, оно будет продолжаться и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом. В этот период максимальные дневные температуры могут достигать 20 градусов, а на юге даже 25 градусов", - сказал он.
По словам Кульбиды, 22-24 октября в Украину с северо-запада Европы придет волна холодного воздуха. В эти дни похолодает до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях.
Напомним, во вторник, 8 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже 0º - до -0,3 º.
Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+16°... +11°
- Донецк+17°... +7°
- Житомир+17°... +6°
- Запорожье+18°... +11°
- Ивано-Франковск+19°... +7°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+18°... +7°
- Луцк+15°... +7°
- Львов+15°... +7°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+16°... +10°
- Ровно+16°... +7°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+18°... +8°
- Херсон+19°... +11°
- Хмельницкий+18°... +7°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+16°... +6°
- Черновцы+19°... +9°