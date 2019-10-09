До +20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

В Киеве завтра потеплеет до +16...+18 градусов.

Завтра в Украине потеплеет / УНИАН

В четверг, 10 октября, в Украине ожидается потепление.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра днем столбики термометров в Украине поднимутся +14...+20 градусов. Немного свежее будет в западных областях, до +12...+16 градусов.

Дожди в четверг возможны на западе, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны. Юго-западный ветер может быть порывистым, временами до сильного.

В Киеве завтра потеплеет до +16...+18 градусов, без существенных осадков.

Напомним, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.