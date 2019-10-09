До +20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Киеве завтра потеплеет до +16...+18 градусов.
В четверг, 10 октября, в Украине ожидается потепление.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +13°
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Завтра днем столбики термометров в Украине поднимутся +14...+20 градусов. Немного свежее будет в западных областях, до +12...+16 градусов.
Дожди в четверг возможны на западе, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны. Юго-западный ветер может быть порывистым, временами до сильного.
В Киеве завтра потеплеет до +16...+18 градусов, без существенных осадков.
Напомним, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+13°... +7°
- Донецк+12°... +4°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+11°... +6°
- Луцк+13°... +9°
- Львов+12°... +8°
- Николаев+16°... +11°
- Одесса+19°... +13°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+13°... +8°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+11°... +8°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+15°... +8°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+17°... +6°
Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
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Давление:759 мм
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Вероятность осадков:11 %
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