Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра

13:02, 3 октября 2019
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Завтра дожди ожидаются почти по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 4 октября, во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.

В большинстве регионов Украины сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра дожди ожидаются по всей стране, кроме востока.

За пррогнозом синоптика, температура воздуха "поделится на метеорологические классы".

На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно: +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и востоке до +20...+25 градусов.

В Киеве в пятницу похолодает и пройдут дожди. Днем температура воздуха опустится до +11...+12 градусов.

Напомним, в четверг, 3 октября, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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