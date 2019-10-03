Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Завтра дожди ожидаются почти по всей стране.
В пятницу, 4 октября, во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает.
В большинстве регионов Украины сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Завтра дожди ожидаются по всей стране, кроме востока.
За пррогнозом синоптика, температура воздуха "поделится на метеорологические классы".
На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно: +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и востоке до +20...+25 градусов.
В Киеве в пятницу похолодает и пройдут дожди. Днем температура воздуха опустится до +11...+12 градусов.
Напомним, в четверг, 3 октября, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +7°
- Днепр+23°... +11°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+23°... +7°
- Запорожье+25°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... +4°
- Киев+24°... +8°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+24°... +12°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+27°... +15°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+13°... +4°
- Харьков+22°... +11°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+21°... +6°
- Черкассы+23°... +9°
- Чернигов+23°... +7°
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