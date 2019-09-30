Два "бабьих лета" и небольшой мороз: народный синоптик рассказал о погоде в октябре

Дождливая погода может быть в начале и в конце первой декады следующего месяца.

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Начало рабочей недели будет теплым и с дождями. А вот настоящего "бабьего лета" стоит ожидать во второй декаде октября.

Об этом рассказал "Фактам" народный синоптик Леонид Деркач.

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По его словам, мокрая дождливая погода может быть в начале и в конце первой декады следующего месяца.

А вот со второй декады октября народный синоптик прогнозирует потепление, так называемое "бабье лето". Его немного перебьют кратковременные холода и даже с небольшими заморозками ночью.

Однако уже с начала третьей декады месяца снова основательно потеплеет и наступит второе бабье лето.

Как сообщала Погода. УНИАН, украинцам обещают второе "бабье лето".