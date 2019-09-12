Из-за тайфуна "Факсай" в окрестностях Токио тысячи домов продолжают оставаться без света

Темп восстановительных работ замедлился из-за гроз.

Последствия тайфуна в Японии / REUTERS

Около 400 тысяч домохозяйств и предприятий рядом с Токио (Япония) продолжают оставаться без электроэнергии после прохождения тайфуна "Факсай".

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Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, однако их темп замедлился из-за гроз, сообщает NHK со ссылкой на местную электроэнергетическую компанию.

В префектуре Тиба без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий. Между тем в пострадавших от массового отключения электроэнергии районах префектуры Канагава подача уже восстановлена.

Напомним, на Багамских островах после урагана "Дориан" без вести пропали около 2500 человек.