В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Пожарной опасности нет только в Львовской области и в Карпатах.

Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12-16 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской области и Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 12-13 сентября в Украине сохранится жаркая и сухая погода, а 14 сентября ожидается похолодание.