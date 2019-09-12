В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

09:41, 12 сентября 2019
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Пожарной опасности нет только в Львовской области и в Карпатах.

Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня без осадков, температура воздуха до +30° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12-16 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской области и Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 12-13 сентября в Украине сохранится жаркая и сухая погода, а 14 сентября ожидается похолодание.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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