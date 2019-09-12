В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарной опасности нет только в Львовской области и в Карпатах.
В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня без осадков, температура воздуха до +30° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12-16 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской области и Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 12-13 сентября в Украине сохранится жаркая и сухая погода, а 14 сентября ожидается похолодание.
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