Жертвами мощных ливней в Японии стали три человека

10:44, 30 августа 2019
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Город Омати и близлежащие рисовые поля полностью затопило.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На юго-западе Японии три человек погибли в результате мощных ливней.

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Их автомобили унесло потоком воды в реку. Двое из них проживали в префектуре Сага, еще один - в Фукуоке, сообщает Euronews

В местные службы поступило 450 звонков от граждан, чьи машины ушли под воду. Город Омати на севере префектуры Нагано и близлежащие рисовые поля полностью затопило. 180 человек оказались в ловушке в местной больнице. Большинство из них - пациенты. Спасатели добираются до них на лодках.

Метеорологи предупреждают об угрозе оползней и новых наводнений. 

Напомним, семь человек погибли на юге Марокко в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

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Теги: #Япония#погода#ливни
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