Жертвами мощных ливней в Японии стали три человека

Город Омати и близлежащие рисовые поля полностью затопило.

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На юго-западе Японии три человек погибли в результате мощных ливней.

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Их автомобили унесло потоком воды в реку. Двое из них проживали в префектуре Сага, еще один - в Фукуоке, сообщает Euronews.

В местные службы поступило 450 звонков от граждан, чьи машины ушли под воду. Город Омати на севере префектуры Нагано и близлежащие рисовые поля полностью затопило. 180 человек оказались в ловушке в местной больнице. Большинство из них - пациенты. Спасатели добираются до них на лодках.

Метеорологи предупреждают об угрозе оползней и новых наводнений.

Напомним, семь человек погибли на юге Марокко в результате наводнений, вызванных проливными дождями.