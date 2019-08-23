В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков
В столице сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Киеве без осадков, температура до +25°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер южный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:56, а зайдет в 20:04.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 августа, в Украине без осадков, на юге температура до +34°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+25°... +12°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+31°... +19°
- Житомир+24°... +11°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+34°... +19°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+25°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+25°... +13°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+25°... +11°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:72 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:06:30
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей