Более 30 человек погибли в результате ударов молний в Индии
По меньшей мере 13 человек получили ранения.
Более 30 человек погибли и несколько получили ранения в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
В Индии молния убила девять человек
По семь человек погибло в Канпуре и Фатехпуре, пять - в Джханси, четыре - в Джалауне, три - в Хамирпуре, два - в Газипуре и по одному - в районах Джанпур, Пратапгарх, Канпур-Дехат и Читракут, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что по меньшей мере 13 человек получили ранения.
Напомним, в течение пяти минут в американском штате Калифорния метеорологи зафиксировали полторы тысячи молний.
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