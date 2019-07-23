Более 30 человек погибли в результате ударов молний в Индии

15:25, 23 июля 2019
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По меньшей мере 13 человек получили ранения.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Более 30 человек погибли и несколько получили ранения в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. 

В Индии молния убила девять человек

По семь человек погибло в Канпуре и Фатехпуре, пять - в Джханси, четыре - в Джалауне, три - в Хамирпуре, два - в Газипуре и по одному - в районах Джанпур, Пратапгарх, Канпур-Дехат и Читракут, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что по меньшей мере 13 человек получили ранения.

Напомним, в течение пяти минут в американском штате Калифорния метеорологи зафиксировали полторы тысячи молний.

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Теги: #Индия#погода#молния
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