В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°
Вечером в столице до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.
Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +26°. Ветер восточный и западный, до 2,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +19°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +17°
- Киев+30°... +21°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+32°... +18°
- Львов+30°... +18°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+31°... +18°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+30°... +19°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +20°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:58 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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