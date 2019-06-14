В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°

Вечером в столице до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +26°. Ветер восточный и западный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°.

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