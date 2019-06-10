В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31°

17:00, 10 июня 2019
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Вечером в столице до +25°.

В Киеве завтра будет жарко / УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#жара
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