С приходом февраля погода в Киеве начнет меняться. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут около +1°, а днем воздух прогреется до +6°. Солнечных прояснений уже не ожидается, вместо них будет пасмурно и облачно. Ближе к ночи 1 февраля в Киеве ожидается дождь.
Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба.
Погода 1 февраля - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, дождь.
В Тернополе 1 февраля ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, пасмурно, возможен мокрый снег.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.
В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +1° днем +5°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+3°.
В Одессе 1 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +6°.
В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -3°...+5°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.