В столице будет пасмурно, ожидается дождь.

С приходом февраля погода в Киеве начнет меняться. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут около +1°, а днем воздух прогреется до +6°. Солнечных прояснений уже не ожидается, вместо них будет пасмурно и облачно. Ближе к ночи 1 февраля в Киеве ожидается дождь.

Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 1 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, дождь.

В Тернополе 1 февраля ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, пасмурно, возможен мокрый снег.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +1° днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 1 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +6°.

В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -3°...+5°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

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