Певица ответила, что на самом деле между ней и Максимом Бородиным.

Известная певица Злата Огневич, которой приписывали роман с женатым украинским певцом Максимом Бородиным, прокомментировала слухи. Звезда призналась, действительно ли между ней и коллегой есть нечто большее, чем просто сотрудничество.

Первые сплетни о романтической связи знаменитостей распространились после премьеры их песни "Без тебе", которую они записали в дуэте. К композиции артисты представили романтический клип.

В нем они сыграли двух влюбленных, которые не могут жить друг без друга. Певцы были настолько убедительны, что это спровоцировало слухи об их отношениях.

Кроме того, исполнители часто появлялись на публике вместе, в частности, на концерте Алены Омаргалиевой они сидели рядом и наслаждались выступлением коллеги. Вот как это прокомментировала Злата:

А чего мы должны садиться отдельно? Мы друзья, у нас есть общий дуэт, ну, это было бы странно как-то. Вот это было бы подозрительно.

Тем самым знаменитость намекнула, что ее ничего не связывает с Бородиным, кроме работы. Также на вопрос ведущего Славы Демина о романе Огневич отметила, что между ними с Максимом "разве что творческий роман". А сам певец подчеркнул, что они не состоят в отношениях. К слову, Бородин женат и воспитывает трех дочерей.

Злата добавила, что между ними есть искра, но она скорее творческая, а не романтическая. Они восхищаются творчеством друг друга и наслаждаются общением, но исключительно как коллеги и друзья.

"В любом случае есть какая-то творческая искра. Мне очень нравится творчество Макса, то, как он работает на сцене. И очень сильно подкупает его искренность. Таких артистов мало. И меня это подкупает, правда. Мне очень приятно, я кайфую, я получаю огромное удовольствие от этого", - призналась Огневич.

Что известно о Бородине

Максим долгое время был уличным музыкантом, но потом решил попробовать свои силы в 12 сезоне шоу "Голос страны". Тогда артист был в команде Святослава Вакарчука. Популярность он получил после премьеры песни "Якби не ти", которую выпустил в 2022 году. Также он представил трек "Скажи мені", который быстро стал популярным в Украине. А наибольшую славу ему принесла песня "Без тебе".

Напомним, ранее Злата Огневич заявила, что ее подставили на "Евровидении-2013". Из-за этого, по словам звезды, ее номер был под угрозой срыва.

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