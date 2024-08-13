Подписчики предполагают, что у звезд есть чувства друг к другу.

Украинскую певицу Злату Огневич заподозрили в романе с женатым исполнителем Максимом Бородиным, который известен по композициям "Якби не ти" и "Скажи мені, любов моя".

Сейчас артисты готовят совместную песню под названием "Без тебе". И пока официального выхода трека не было, они публикуют в сети интригующие видео вместе, на которых держат друг друга за руки, обнимаются и трогательно смотрят в глаза.

Поэтому некоторые подписчики предполагают, что их объединяет не только музыка, но и нечто большее.

Видео дня

"А ничего, что женатый мужчина так трется о Злату и заглядывает на нее?" - написала подписчица в Instagram.

Реакция Златы Огневич

Сама Злата не смогла промолчать и резко ответила на подобные упреки так:

"Ваши пожелания передам и в Голливуд также: "Срочно закрыть все студии, прекратить выпускать кино, потому что там актеры женатые еще и не такое делают на съемках".

К слову, в недавнем интервью Злата отмечала, что много времени уделяла карьере и не спешила создавать семью. Однако сейчас хочет семейного счастья, но пока ее сердце свободно.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о проблемах со здоровьем. По словам певицы, врач обнаружил в ее организме большую дозу тяжелых металлов, в частности, ртуть.

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