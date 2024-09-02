YouTube назвал украинскую певицу, которая сейчас на первом месте в трендах (видео)

Ее клип стал самым популярным.

Две недели назад известная украинская певица Злата Огневич выпустила совместный клип с Максимом Бородиным на песню "Без тебе" и с тех пор он находится в трендах YouTube на первом месте.

Для Огневич это большой успех, ведь не все ее треки становятся настолько популярными. В прошлый раз она "залетела" в тренды благодаря клипу с SHUMEI, который получил название "Буревіями".

В новой видеоработе Огневич показала страсть с Бородиным, из-за чего появились слухи об их романе и о том, что мужчина изменяет своей супруге с певицей.

Как призналась сама Огневич, между ними действительно вспыхнула искра во время съемок, однако никаких поцелуев не было.

Интересно, что блогер Богдан Беспалов рассказывал о том, что у Огневич и Бородина роман, однако пока никаких официальных подтверждений этому нет.

Стоит отметить, что клип "Без тебе" уже несколько недель держится на первом месте в трендах YouTube. Поклонники пишут, что эта песня вызывает у них мурашки по коже.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о проблемах со здоровьем.

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