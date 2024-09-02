YouTube назвал украинскую певицу, которая сейчас на первом месте в трендах (видео)

Две недели назад известная украинская певица Злата Огневич выпустила совместный клип с Максимом Бородиным на песню "Без тебе" и с тех пор он находится в трендах YouTube на первом месте.
Для Огневич это большой успех, ведь не все ее треки становятся настолько популярными. В прошлый раз она "залетела" в тренды благодаря клипу с SHUMEI, который получил название "Буревіями".
В новой видеоработе Огневич показала страсть с Бородиным, из-за чего появились слухи об их романе и о том, что мужчина изменяет своей супруге с певицей.
Как призналась сама Огневич, между ними действительно вспыхнула искра во время съемок, однако никаких поцелуев не было.
Интересно, что блогер Богдан Беспалов рассказывал о том, что у Огневич и Бородина роман, однако пока никаких официальных подтверждений этому нет.
Стоит отметить, что клип "Без тебе" уже несколько недель держится на первом месте в трендах YouTube. Поклонники пишут, что эта песня вызывает у них мурашки по коже.
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о проблемах со здоровьем.