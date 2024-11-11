Злата Огневич заявила, что ее подставили на 'Евровидении-2013'

Больше она не участвовала в конкурсе.

Украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году участвовала в песенном конкурсе "Евровидение", заявила что ее тогда подставили, из-за чего ее номер был под угрозой срыва.

Из-за этого артистка, исполнившая мощную песню "Gravity", заняла третье место. На втором месте тогда оказался Азербайджан, а победа досталась Дании.

"Я не до конца удовлетворена выступлением на Евровидении. Я довольна своим местом, я довольна результатом, но тогда нам на месте заблокировали номера, которые мы готовили, графику, все. Нам сказали, что это невозможно, хотя дали гарантии, что да, готовьте, все утвердили", - рассказала артистка в эфире телеканала "Дом".

Она добавила, что ее команде пришлось самостоятельно арендовать зал на две недели репетиций перед конкурсом.

После этого инцидента артистка решила больше не участвовать в конкурсах.

Напомним, ранее Мишель Андраде ответила, будет ли участвовать в Нацотборе на Евровидение-2025. Также певица назвала своих фаворитов на Нацотборе.

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