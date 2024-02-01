Мужчина сделал это прямо со сцены.

Американский певец Джастин Тимберлейк отреагировал на извинения своей бывшей девушки Бритни Спирс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина не воспринял всерьез слова певицы после того, как она написала, что не хотела обидеть, когда вспомнила об аборте в своей книге. Избавиться от ребенка, по ее словам, заставил именно Джастин.

После этой исповеди у него начался кризис в отношениях с женой Джессикой Билл. Ходят слухи, что это может даже привести к их разводу. Также поклонники Бритни сейчас агрессивно байкотируют его новый клип на песню "Selfish". А это помешало феерическому возвращению Тимберлейка в музыку после 5 лет молчания.

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Поэтому певец решил прокомментировать поступок экс-возлюбленной прямо на сцене перед исполнением известной песни "Cry Me A River".

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться перед абсолютно никем", - отметил Джастин.

Интересно, что хит "Cry Me A River" Тимберлейк написал в 2002 году и посвятил его расставанию с Бритни.

Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встречались в 1997-2002 годах. Информация об аборте стала неожиданностью для всех, однако сам мужчина рассчитывал, что эта история останется их тайной.

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