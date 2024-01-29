Женщина наконец прокомментировала свои слова.

Американская поп-дива Бритни Спирс своей автобиографической книгой "Женщина во мне" наделала немало шума и успела испортить репутацию Джастину Тимберлейку. Однако сейчас решила извиниться за свои слова.

"Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые я написал в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, о которых я искренне забочусь, я извиняюсь", - написала Бритни.

Дело в том, что ранее была обнародована информация из ее книги, что певец, когда встречался с ней, заставил сделать аборт. После этого начались проблемы у Джастина как в личной жизни, так и в творческой. По слухам, у мужчины появился кризис в отношениях с женой актрисой Джессикой Билл и даже говорят об их вероятном разводе.

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А сегодня, 29 января, стало известно, что поклонники Бритни байкотируют новую песню Тимберлейка под названием "Selfish" и сорвали его возвращение в музыку после пяти лет молчания.

42-летняя Спирс решила прокомментировать этот инцидент, написав слова поддрежки певцу.

"Я также хочу сказать, что я влюблена в новую песню Джастина Тимберлейка "Selfish". Она очень красивая", - добавила она.

Однако Бритни не призвала своих поклонников остановить травлю певца.

Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встречались в 1997-2002 годах. Информация об аборте стала неожиданностью для всех, однако сам мужчина рассчитывал, что эта история останется их тайной.

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