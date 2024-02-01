Женщина думает над двумя вариантами.

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая недавно отреагировала на хейт в свой адрес от двух известных блогеров Владимира Петрова и Сергея Иванова из "Исландии ТВ", хочет их наказать. Об этом недавно женщина написала в своем Instagram.

"Я хочу правосудия. Обидно, что вместо выводов, осознания и искреннего извинения, эти два человека продолжают оскорблять женщин", - написала рэперша.

Поэтому она думает над тем, как лучше завершить эту скандальную историю.

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"Сейчас стою перед выбором: забыть о них или перевести все в юридическое поле, то есть суд. И я склоняюсь ко второму варианту", - отметила женщина.

Под постом большинство подписчиков поддержали Алену и подчеркнули, что все должно решаться в рамках закона.

Кстати, журналистка Алина Доротюк, которая тоже пострадала от оскорбительных слов мужчин относительно своей внешности, высказала подобное мнение. Она хочет проучить Иванова и Петрова.

"Именно потому, что не хочу, чтобы такие Паши, Светы, Васи позволяли себе оскорблять моих крестниц, моих племянниц прекрасных, в моем субъективном понимании, я сегодня целый день консультируюсь с юристами и адвокатами, которые специализируются на защите чести и достоинства в Украине. Возможно, я буду подавать иск в суд. Я считаю, что нужно проучить один раз, чтобы другим было неповадно", - сказала Алина.

Она также добавила, что Иванов и Петров уже успели удалить кусок с оскорбительными словами из своего видео. Девушка предполагает, что мужчины могут признавать свою неправоту, но пока извинений она так и не услышала.

Напомним, недавно ведущий Александр Педан отреагировал на хейт о поддержке в суде Александра Лиева.

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