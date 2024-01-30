Женщина не сдержала эмоций.

Украинская рэперша Alyona Alyona резко высказалась относительно хейта в свой адрес от двух известных блогеров Владимира Петрова и Сергея Иванова из "Исландии ТВ". Мужчины раскритиковали ее внешность и поведение так:

"- Я так правильно понимаю? Вот эта простая хабалка, которую вы все время считали рэпером. Вот простая подъездная хабалка у подъезда из метро рассказывает, что она не хочет ничего менять. Так вы все ошибались! Она простая хабалка, она никакого отношения к обществу не имеет. Она не лидер общественного мнения, нет! Тетя, которая делает вид, что она о*у*нный рэпер, читает рэп на остросоциальные темы. Сейчас скажет, что она в рот *ба*а социальные темы. Пришло время определиться: ты тупая хабалка или ты рэпер? Потому что быть рэпершей и тупой хабалкой ни у кого не получалось, кроме тебя!

- Посадили бы Алена Алена к себе на ручки?

- Ну, ради фото в инстаграме, скорее всего так".

Но певица не стала молчать и написала соответствующий пост в Instagram так:

"Я не буду молчать! Ребята из "Исландия ТВ" вам должно быть стыдно. Найдите мне человека, который без греха. Если этот человек есть, то он не сядет в кресло и не будет осуждать других. Но есть два человека, которые это делают".

Она также добавила, что мужчинам стоит задуматься над своим поведением.

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и сейчас, обсуждать насущные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая нет. Которую бы посадил себе на ручки, а какую нет. Включая искажение фактов и информации", - прокомментировала Алена.

Она подчеркнула, что уже не впервые слышит такую критику от этих мужчин. Однако на этот раз решила ответить так:

"Я не среагировала первый раз, но сегодня ситуация повторилась, потому что они снова вспомнили журналистку и блогершу, которые поднимали тему важности репостов сборов. Еще и начали употреблять какие-то свои неуместные шутки. Два взрослых мужчины. Мне стыдно не то что это видеть и слышать, но и стыдно, что это есть в инфопространстве".

Она призвала направить свою энергию в помощь ВСУ и попросила не хейтить мужчин, потому что не считает это правильным методом борьбы против женоненавистничества.

"Буду благодарна людям, если они напомнят этим двум взрослым мужчинам о том, что сейчас гораздо важнее объединяться и поддерживать друг друга, а не распускать сплетни или искажать факты. А еще хуже просто сидеть в эфире и обсасывать женщин", - подчеркнула Алена.

Напомним, журналистку Алину Доротюк тоже захейтили за внешность Владимир Петров и Сергей Иванов. В эксклюзивном комментарии для УНИАН она отметила, что считает себя привлекательной женщиной и на критику мужчин не обращает внимания, однако удивляется, почему к ним до сих пор ходят люди на интервью.

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