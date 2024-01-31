Мужчина написал соответствующий пост в соцсети.

Украинский телеведущий Александр Педан, который известен по программам "Сердца трех", "Кто сверху?", "Эксы" и многими другими телепроектами, ответил на хейт относительно поддержки в суде Александра Лиева, которого подозревают в хищении 1,5 млрд гривень на закупки снарядов для ВСУ.

"Я понимаю вашу реакцию и уважаю ее. Именно поэтому должен прокомментировать ситуацию, которая стала предметом обсуждений", - написал Александр у себя в Instagram.

Педан отметил, что дружит с Лиевым более 10 лет и знает его как порядочного человека, любящего отца пятерых детей, чья семья весь период войны находится в Украине.

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"Я пришел 29 января на заседание суда, чтобы поручиться, что он не будет избегать правосудия, не будет выезжать за границу и пойдет навстречу следствию. Эта возможность предусмотрена законом и является абсолютно нормальной практикой. Значит ли это, что я не верю в те обвинения, которые ему предъявлены? Конечно же нет, ведь это дело правосудия, и я не могу давать профессиональных оценок", - написал мужчина.

Телеведущий добавил, что заседание было закрытым и велась онлайн-трансляция, которую можно пересмотреть. Также он написал о выводах после его показаний.

"Суд отклонил ходатайство прокурора и не избрал меры пресечения для Александра Лиева, как и не поддержал просьбу о поручительстве. Что будет дальше? Это зависит от правоохранительных органов и судебной системы Украины. Как гражданин я верю, что виновные будут наказаны", - отметил Педан.

Напомним, недавно журналистку Алину Доротюк захейтили за внешность.

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