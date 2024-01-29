Девушка эксклюзивно прокомментировала эту ситуацию.

Украинская журналистка Алина Доротюк, которая снимает интервью с известными личностями и недавно взяла эксклюзивные комментарии у актрисы Екатерины Тышкевич для своего авторского YouTube-канала, пожаловалась на хейт. Она опубликовала кусок видео, на котором два известных блогера Владимир Петров и Сергей Иванов из "Исландии ТВ" в своей программе критикуют ее внешность.

"- Я так понимаю, что эта ведущая, все время забываю как ее зовут, она вот тупо специализируется по тупым визави.

- А это же старый прикол, найди подружку пострашнее, чем ты. Это же старая женская хитрость.

- Ну давай откровенно, в этом случае это трудно будет сделать. Но то, что она старается - надо признать и похвалить ее. Давай, попробуй. Можно попробовать на теплотрассах поискать. Там кто-то достойный может найтись".

Такие высказывания возмутили Алину. В своем Instagram она подчеркнула, что Петрову и Иванову с их 500 000 аудиторией подписчиков нельзя прощать женоненавистнические высказывания.

"Как по мне, такие комментарии в публичной сфере еще больше легализуют шейминг женщин за внешность. Кто не в курсе, то Петров (тот, что светлее) известен в медиасфере как "черный пилоттехнолог" и пиарщик Януковича. На его счету много грязных пиар-акций, в том числе провокация с "титушками" на митинге против Януковича в 2013-м году. И сейчас человек с таким прошлым в топе украинской Ютуба. Что касается моего субъективного видения... Лучше бы эти двое свою мизагонию вымещали на фронте, а не на внешности украинских женщин", - написала девушка.

Эксклюзивный комментарий для УНИАН

В эксклюзивном комментарии для УНИАН Алина Доротюк рассказала, какой была ее первая реакция на видео.

"Реакция была обычной, как и в предыдущих видео, где меня упоминали. Возмущения и обиды не было. Я считаю себя привлекательной женщиной. Мои родные вообще постоянно мне говорят о том, что я красавица для них. У меня был единственный вопрос: "Почему к ним до сих пор на интервью ходят адекватные люди?"- сказала Алина.

Она также добавила, что тегнула мужчин, но комментариев или извинений так и не получила.

"Иванов ограничил возможность себя обозначить и удалил отметку с видео. Странно, что человек не может нести ответственность за сказанные слова", - сказала Доротюк.

Напомним, недавно певицу Наталью Могилевскую захейтили за внешний вид.

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