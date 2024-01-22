Рэперша будет об этом откровенно делиться с подписчиками.

Украинская рэперша Alyona Alyona впервые призналась, что ходит к психотерапевтам, чтобы разобраться с вопросом веса. Об этом женщина сообщила у себя в Instagram.

"Я начала заниматься с психотерапевтами и с одним из них работаю именно с расстройствами пищевого поведения. Я, когда разгребусь с "Евровидением", дальше поделюсь с вами своими инсайдами", - отметила Алена.

Она также добавила, что позже сообщит больше подробностей.

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"Расскажу о своих отношениях с едой, откуда оно у меня взялось, с какого возраста, над чем я больше всего работаю, в чем моя самая большая ошибка в питании и т.д. Это очень интересно, просто сейчас у меня нет времени этим всем заниматься", - сказала рэперша.

Алена добавила, что сейчас не стремится сильно похудеть, ведь в приоритете другие задачи.

"Я нигде никаких заявлений не делала, нигде не говорила, что берусь за похудение. Я просто поддерживаю свой вес и держу организм в тонусе. Иногда 5 килограммов или до 10 килограммов могут уйти. Иногда вес стоит на месте. Но моя основная задача - не набрать. Я трачу ресурс на то, что сейчас нужнее. Для меня "Евровидение" сейчас в приотритете, поэтому я свое время трачу не на тренировки, а на сборы", - добавила Алена.

Напомним, рэперша Alyona Alyona ранее рассказывала, что в детстве ее булили за лишний вес. В частности, в школе она слышала хейт от старшеклассников и от семьи. По словам женщины, ее мама могла смотреть таким взглядом, будто говорит, что уже достаточно есть. Папа же Алены мог спрашивать, пролезает ли она еще в дверь или налезает ли на нее еще одежда.

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