Женщину три дня назад выписали из больницы.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно просила о помощи у своих подписчиков, чтобы они посоветовали ей хороших врачей в Будапеште, наконец рассказала продолжение той истории. Об этом женщина написала в своем Instagram.

"Друзья, вы даже не представляете, в каком состоянии я была три дня назад после ужасного отравления в Австрии", - отметила Ольга.

Оказалось, что женщина решила не останавливаться в Будапеште, когда ехала с отдыха из Австрии, а сразу направляться в Украину. Именно в Ивано-Франковске ей посоветовали хороших врачей. Впоследствии работники медучреждения прокомментировали состояние звезды так:

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"У Ольги был острый болевой синдром в животе с диспепсическими расстройствами и выраженными явлениями интоксикации. За границей ей стало плохо и постоянно тошнило".

Стало известно, что Сумская имела медицинское страхование, поэтому сначала позвонила в страховую компанию. Однако, по словам женщины, не получила помощи.

"Я не получила должной медицинской помощи, несмотря на то, что мои анализы показывали, что мне нужна была серьезная терапия. Капельницы, которые мне ставили, не помогли. Я решила вернуться в Украину, хоть это было и рискованно, ведь дорога длилась 18 часов", - написала Ольга.

Впоследствии украинские врачи сделали женщине необходимые лечебные процедуры и ей стало легче.

"Наши врачи самые лучшие, самые опытные и самые человечные. Я благодарна коллективу больницы, который меня спас", - отметила Сумская.

Сразу из больницы женщина поехала на гастроли, ведь подчеркивает, что работа ее всегда быстрее ставит на ноги.

"Работа спасает, зрительный зал дает мне энергию. Помню, что когда-то у меня был насморк и температура 39, но я вышла на сцену и после спектакля выздоровела. Это сила искусства, которая оживляет, ведь люди ждут нас во всех уголках Украины", - написала она.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук рассказывала о вирусной инфекции, которую подхватил на отдыхе в Португалии ее сын Глеб. Мальчику было плохо, его постоянно тошнило и была диарея, однако ему смогли помочь местные врачи. Впоследствии подхватила этот вирус и сама Анна, но сейчас с ней и сыном все хорошо.

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